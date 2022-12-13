Художник Травников рассказал, как начал рисовать

Народный художник России Герман Травников рассказал, когда впервые взял в руки кисть.

«В три с половиной года, весной 1941-го. Отец, глядя в окно, нарисовал на конверте от патефонной пластинки скворечник, прибитый на воротах. Потом посадил в него скворца, сверху изобразил солнышко. Меня это так поразило. Оказывается, всё, что я вижу, можно запечатлеть, а потом показать другим», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, сначала он рисовал карандашами, а когда пошёл в школу, ему купили акварельные краски.

«Как говорили китайцы, которые ещё в глубокой древности писали стихи акварелью, надо писать так, как бьётся сердце. Вот это ощущение биения сердца в акварели очень сильно», — добавил Травников.

Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщало, что в историко-художественном музее «Новый Иерусалим» открылась выставка «Под знаком Рубенса. Фламандская живопись XVII века из музеев и частных собраний России».