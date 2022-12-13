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В Москве отреставрировали более 200 объектов культурного наследия в 2022 году

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в 2022 году в городе отреставрировали более 200 объектов культурного наследия.
В Москве отреставрировали более 200 объектов культурного наследия в 2022 году

Об этом сообщает НСН со ссылкой на пресс-службу столичного правительства.

«Крупные градостроительные объекты, храмы, городские усадьбы, парковые комплексы, небольшие здания, огромные промышленные комплексы, которые были построены столетия назад и которые требуются для того, чтобы они были воссозданы и снова работали на благо горожан», — отметил Собянин на церемонии награждения лауреатов конкурса на лучший проект в области сохранения и популяризации объектов культурного наследия «Московская реставрация».

По словам мэра, помощь в этой работе оказывают и частные инвесторы, и федеральные структуры, но основной вклад своим ежедневным трудом внесли архитекторы, художники, реставраторы.

Ранее сайт «Дни.ру» сообщал, что в Москве в октябре началась реставрация главного дома усадьбы XIX века, расположенной в Кропоткинском переулке.

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