Узнать больше

Тишковец заявил о сильном снегопаде в Москве вечером 13 декабря

Короткая ссылка
Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что сильный снегопад начнётся вечером 13 декабря после 21:00 и продлится до 14-го числа.
Тишковец заявил о сильном снегопаде в Москве вечером 13 декабря
  • globallookpress.com
  • © Alexander Zemlianichenko Jr/XinHua

Об этом он написал в своём Telegram.

«В Москве сегодня, после 21:00, начнутся снегопады, которые в ночь усилятся и продолжатся до 14—15 часов среды. Суммарно выпадет до 12—17 мм осадков, или около 25% от месячной нормы осадков. Сугробы вырастут с 5 до 10—15 см», — отметил Тишковец.

По словам синоптика, в течение следующих суток ожидается понижение температуры до -3...-8 °С.

Ранее в Московском регионе объявили «жёлтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить