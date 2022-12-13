Тишковец заявил о сильном снегопаде в Москве вечером 13 декабря

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что сильный снегопад начнётся вечером 13 декабря после 21:00 и продлится до 14-го числа.

Об этом он написал в своём Telegram.

«В Москве сегодня, после 21:00, начнутся снегопады, которые в ночь усилятся и продолжатся до 14—15 часов среды. Суммарно выпадет до 12—17 мм осадков, или около 25% от месячной нормы осадков. Сугробы вырастут с 5 до 10—15 см», — отметил Тишковец.

По словам синоптика, в течение следующих суток ожидается понижение температуры до -3...-8 °С.

Ранее в Московском регионе объявили «жёлтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы.