Режиссёр Манонина-Петрович рассказала о спектакле «Вечера с Петром Великим»

Режиссёр Людмила Манонина-Петрович рассказала подробности о спектакле «Вечера с Петром Великим» по мотивам романа Даниила Гранина. Премьера состоится 23 декабря в ТЮЗе имени Брянцева.

«У нас будет десять историй, которые собраны из разных глав. Каждая из них раскрывает какую-то черту характера нашего героя. Нам было важно показать Петра Великого не только государственным деятелем, реформатором, но и живым, чувствующим человеком», — заявила она в беседе с «Петербургским дневником».

По её словам, все актёры очень точно попали в свои роли. Петра I играет Валерий Зиновьев, также в постановке заняты Ирина Соколова, Сергей Шелгунов, Василина Стрельникова, Максим Подзин.

«Мы ориентируемся на аудиторию 12+. И это очень важно, потому что наш спектакль — это обращение в первую очередь к молодёжи», — отметила Манонина-Петрович.

Ранее актриса Любовь Козий в интервью интернет-изданию argumenti.ru рассказала о своей роли в спектакле «Невольницы» по пьесе Александра Островского, в котором она исполнила одну из главных ролей (Евлалия Андреевна).