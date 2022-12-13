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Садовод Ульянова дала рекомендации по сохранению новогодней ели в горшке

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Садовод Ирина Ульянова рассказала, как сохранить ель после новогодних праздников, чтобы весной высадить её на дачном участке.
Садовод Ульянова дала рекомендации по сохранению новогодней ели в горшке
  • Gettyimages.ru
  • © Kathrin Ziegler

Как правило, ель в горшке погибает в квартире через неделю. Однако сохранить растение можно, если соблюсти ряд правил, сообщила эксперт в разговоре с Тульской службой новостей.

Так, она посоветовала выбирать хвойное дерево с крепкими корнями.

«После праздника лучше вынести растение на проветриваемый балкон или на веранду. Если ель молодая, нужно укрыть её агротканью или мешковиной. Если растение взрослое, то после пары дней на веранде можно выставить его на улицу и даже присыпать снегом», — уточнила Ульянова.

В феврале растения рекомендуется закрывать от солнечных лучей, заключила садовод.

Ранее психолог Ольга Анисимович в беседе с «Радио 1» дала рекомендации по выбору новогоднего подарка.

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