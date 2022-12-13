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Синоптики предупредили о гололёде и метели в Тюменской области

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В Тюменской области ожидаются неблагоприятные природные явления, в том числе гололёд и метель.
Синоптики предупредили о гололёде и метели в Тюменской области
  • Gettyimages.ru
  • © Florian Steinbock / EyeEm

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт регионального Гидрометцентра.

«Предупреждение по Тюменской области. Гололёдно-изморозевое отложение. Период с 20:00 13 декабря до 20:00 14 декабря», — заявили синоптики.

В ночь на 14 декабря температура воздуха опустится до -20 °С.

Также стало известно, что в Курской области объявили штормовое предупреждение, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

До утра 14 декабря в регионе возможен сильный и мокрый снег, ночью ожидается метель и усиление ветра до 15—20 м/с.

Ранее сообщалось, что в Москве и Подмосковье объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы.

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