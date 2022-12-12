Тиль Швайгер рассказал о новом российско-немецком фильме «Шпион»

Актёр Тиль Швайгер рассказал подробности о новом российско-немецком фильме «Шпион», в котором он сыграет отца экс-канцлера Германии Ангелы Меркель.

«В жизни обычного человека и шпиона всё по-разному. Хотя я и актёр, а мою жизнь нельзя назвать обычной, всё же она далека от того, что пережили эти люди, служившие в период холодной войны. Не могу сравнивать», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, N Films — международная кинокомпания, и он с нетерпением ждёт начала работы с командой.

«Кроме того, мы уже работали с режиссёром Томасом Яном над фильмом «Достучаться до небес», — добавил Швайгер.

Ранее режиссёр, сценарист, продюсер, народный артист России Владимир Бортко в день рождения актёра Евгения Миронова 29 ноября в беседе с ФАН вспомнил об их совместной работе над фильмом «Идиот».