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В Москве запустили первую экскурсию в режиме дополненной реальности

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В Москве в тестовом формате запустили первую экскурсию в режиме дополненной реальности (AR). Маршрут проходит по Никольской улице.
В Москве запустили первую экскурсию в режиме дополненной реальности
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства столицы.

Так, пользователь при помощи камеры смартфона взаимодействует с 3D-персонажем — виртуальным гидом.

Экскурсионная группа, по задумке разработчиков из России, будет следовать за онлайн-гидом по маршруту, на котором встретит цифровых двойников известных личностей.

Ранее «Взгляд» сообщал, что урок «Искусственный интеллект в стартапах» прошли более 2,4 млн учащихся из России и 130 стран. Также проведено свыше 120 открытых «Уроков цифры».

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