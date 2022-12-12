В Москве запустили первую экскурсию в режиме дополненной реальности
- РИА Новости
Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства столицы.
Так, пользователь при помощи камеры смартфона взаимодействует с 3D-персонажем — виртуальным гидом.
Экскурсионная группа, по задумке разработчиков из России, будет следовать за онлайн-гидом по маршруту, на котором встретит цифровых двойников известных личностей.
Ранее «Взгляд» сообщал, что урок «Искусственный интеллект в стартапах» прошли более 2,4 млн учащихся из России и 130 стран. Также проведено свыше 120 открытых «Уроков цифры».