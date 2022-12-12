В Москве запустили первую экскурсию в режиме дополненной реальности

В Москве в тестовом формате запустили первую экскурсию в режиме дополненной реальности (AR). Маршрут проходит по Никольской улице.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства столицы.

Так, пользователь при помощи камеры смартфона взаимодействует с 3D-персонажем — виртуальным гидом.

Экскурсионная группа, по задумке разработчиков из России, будет следовать за онлайн-гидом по маршруту, на котором встретит цифровых двойников известных личностей.

Ранее «Взгляд» сообщал, что урок «Искусственный интеллект в стартапах» прошли более 2,4 млн учащихся из России и 130 стран. Также проведено свыше 120 открытых «Уроков цифры».