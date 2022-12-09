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В Нижегородской области сняли десять фильмов и сериалов в 2022 году

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В Нижегородской области сняли десять художественных и документальных фильмов и сериалов в 2022 году.
В Нижегородской области сняли десять фильмов и сериалов в 2022 году
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на региональное Минкультуры.

В частности, в области проходили съёмки сериалов «Акушер», «На дне» и «Ангелы района», а также фильмов «Любовь преодолеет всё» и «Первая любовь».

Ранее актёр театра, кино и дубляжа, телеведущий Виктор Бычков в беседе с ФАН поделился воспоминаниями о советском и российском кинорежиссёре, сценаристе, продюсере Игоре Масленникове, создателе фильмов о приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона.

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