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В Челябинской области в выходные ожидаются снег и усиление ветра

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В Челябинской области рассказали о погоде в выходные.
В Челябинской области в выходные ожидаются снег и усиление ветра
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

«Днём субботы, 10 декабря, в Челябинской области ожидается небольшой (а на севере — до умеренного) снег. Снегопады продолжатся и двое последующих суток — 11 декабря и в понедельник, 12 декабря», — заявили синоптики.

Ветер может достигать 14 м/с.

Ночью в выходные температура воздуха составит -15...-20 °С, днём -4...-14 °С.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с НСН рассказал о погоде в Москве в ближайшие дни.

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