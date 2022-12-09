В Челябинской области в выходные ожидаются снег и усиление ветра
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Гидрометцентр.
«Днём субботы, 10 декабря, в Челябинской области ожидается небольшой (а на севере — до умеренного) снег. Снегопады продолжатся и двое последующих суток — 11 декабря и в понедельник, 12 декабря», — заявили синоптики.
Ветер может достигать 14 м/с.
Ночью в выходные температура воздуха составит -15...-20 °С, днём -4...-14 °С.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с НСН рассказал о погоде в Москве в ближайшие дни.