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Музеи Хабаровска и Донецка заключили соглашение о сотрудничестве

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Хабаровский краевой музей имени Гродекова и Художественный музей Донецка «Арт-Донбасс» заключили соглашение о сотрудничестве.
Музеи Хабаровска и Донецка заключили соглашение о сотрудничестве
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.

«Диалог о совместной деятельности начался ещё осенью в Санкт-Петербурге на собрании Союза музеев России. Мы рады, что растёт и крепнет духовное сотрудничество между регионами нашей великой страны и мы принимаем в этом непосредственное участие», — заявил министр культуры Хабаровского края Юрий Ермошкин.

Первым совместным проектом учреждений станет выставка «Владимир Арсеньев. Сквозь тайгу».

Ранее «Крыминформ» сообщал, что Херсонес Таврический совместно с фондом «Моя история» представил новый интерактивный экскурсионный маршрут «Зажигаем звёзды в Херсонесе».

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