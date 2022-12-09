Музеи Хабаровска и Донецка заключили соглашение о сотрудничестве

Хабаровский краевой музей имени Гродекова и Художественный музей Донецка «Арт-Донбасс» заключили соглашение о сотрудничестве.

Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.

«Диалог о совместной деятельности начался ещё осенью в Санкт-Петербурге на собрании Союза музеев России. Мы рады, что растёт и крепнет духовное сотрудничество между регионами нашей великой страны и мы принимаем в этом непосредственное участие», — заявил министр культуры Хабаровского края Юрий Ермошкин.

Первым совместным проектом учреждений станет выставка «Владимир Арсеньев. Сквозь тайгу».

Ранее «Крыминформ» сообщал, что Херсонес Таврический совместно с фондом «Моя история» представил новый интерактивный экскурсионный маршрут «Зажигаем звёзды в Херсонесе».