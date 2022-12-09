Выставка фламандской живописи открылась в музее «Новый Иерусалим»

В историко-художественном музее «Новый Иерусалим» открылась выставка «Под знаком Рубенса. Фламандская живопись XVII века из музеев и частных собраний России».

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства культуры и туризма.

«На ней (выставке. — RT) представлено 67 знаковых произведений известных мастеров эпохи расцвета фламандского искусства. Уверена, выставка понравится каждому», — прокомментировала событие вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.

Помимо картин Пауля Рубенса, вниманию зрителей представят творчество мастеров фламандской школы — Антониса Ван Дейка, Якоба Йорданса, Франса Снейдерса, Яна Брейгеля Бархатного, Давида Тенирса Младшего.

Ранее ФАН сообщало, что выставка «Художественные сокровища Угличского музея» проходит с 29 октября по 11 декабря в Москве.