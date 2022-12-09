Узнать больше

Вильфанд спрогнозировал плюсовую температуру в Москве в ближайшие дни

Короткая ссылка
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде в Москве в ближайшие дни.
Вильфанд спрогнозировал плюсовую температуру в Москве в ближайшие дни
  • РИА Новости

«И ближайшие выходные, и начало следующей недели будут тёплыми. Если выходные ожидаются просто тёплыми, то начало недели — очень тёплым. Это связано с тем, что в центр Европейской России перемещается хорошо выраженный глубокий циклон с юга», — заявил он в беседе с НСН.

Как отметил Вильфанд, в субботу днём ожидается 0...-2 °С, что выше нормы на два-три градуса. В воскресенье температура повысится ещё на один-два градуса.

По словам эксперта, днём в понедельник ожидается -2...+3 °С.

«Гололедица, налипание мокрого снега, гололёд, заносы на дорогах. Самый тёплый день — вторник, 13 декабря. Ночью и днём — -2...+2 °С. Интенсивность осадков начнёт уменьшаться», — добавил Вильфанд.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в Крыму объявлено штормовое предупреждение из-за неблагоприятных погодных условий 9 и 10 декабря.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить