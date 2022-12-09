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Выставка «Вечерняя Москва — наш век» откроется 11 декабря в Севастополе

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Фотовыставка «Вечерняя Москва — наш век» откроется 11 декабря в Севастополе. Она посвящена 100-летию газеты.
Выставка «Вечерняя Москва — наш век» откроется 11 декабря в Севастополе
  • globallookpress.com

«Дружба главной газеты столицы «Вечерняя Москва» и Черноморского флота ВМФ России имеет важное патриотическое значение и поддержана московским правительством и Московской городской думой», — заявил главный редактор издания Александр Куприянов.

В этот же день в Доме офицеров Черноморского флота состоится общефлотский урок истории «По страницам газеты «Вечерняя Москва» от 13 декабря 1941 года».

Также запланирована концертная программа.

Кроме того, будет представлена выставка фотографий финалистов IX конкурса городской фотографии «Планета Москва».

«С каждым годом расширяется география конкурса. В этом году, помимо москвичей, в конкурсе участвуют фотографы из Сочи, Санкт-Петербурга, Мурманска, Норильска, а также Новгородской, Московской и Ленинградской областей, Красноярского края. Особенно важно для всех нас, что выставка открывается в Крыму, в городе-герое Севастополе», — сказал глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин.

Посетить экспозицию можно с 11 декабря 2022 года до 31 января 2023 года.

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