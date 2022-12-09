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Эрмитаж открыл для посещения хранилище одежды Петра I

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Эрмитаж открыл для посещения собрание одежды, которую носил Пётр I. Увидеть экспозицию можно до конца 2023 года в реставрационно-хранительском центре в Старой Деревне.
Эрмитаж открыл для посещения хранилище одежды Петра I
  • Gettyimages.ru
  • © Jan Woitas/picture alliance

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу музея.

«Одежда первого российского императора, отражая особенности его характера, пристрастия и увлечения, раскрывает Петра как человека стильного, с прекрасным вкусом, умеющего ценить красоту ткани, изящество декоративной отделки, качество изготовления и удобство костюма», — заявили в Эрмитаже.

На выставке представлено более 300 предметов одежды и аксессуаров.

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