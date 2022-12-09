Эрмитаж открыл для посещения хранилище одежды Петра I
- Gettyimages.ru
- © Jan Woitas/picture alliance
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу музея.
«Одежда первого российского императора, отражая особенности его характера, пристрастия и увлечения, раскрывает Петра как человека стильного, с прекрасным вкусом, умеющего ценить красоту ткани, изящество декоративной отделки, качество изготовления и удобство костюма», — заявили в Эрмитаже.
На выставке представлено более 300 предметов одежды и аксессуаров.