В Крыму действие особого пожарного режима прекращено 9 декабря

МЧС Крыма отменило действие особого противопожарного режима на территории республики.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу министерства, а также на его руководителя Сергея Садаклиева.

«Особый противопожарный режим на территории Республики Крым отменён с 00 часов 00 минут 9 декабря 2022 года. Соответствующий приказ опубликован на сайте МЧС РК. Министерство чрезвычайных ситуаций Республики Крым во взаимодействии с Главным управлением МЧС России по Республике Крым, а также органы исполнительной власти переведены в режим повседневной деятельности», — сообщил Садаклиев.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что чрезвычайная пожарная опасность в Севастополе была отменена 10 ноября.