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Турпортал Discover Moscow представил новогодний путеводитель для гостей столицы

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Заместитель мэра Наталья Сергунина сообщила, что официальный туристический портал столицы Discover Moscow представил экскурсионные маршруты, события и места, которые можно посетить в преддверии Нового года и на каникулах.
Турпортал Discover Moscow представил новогодний путеводитель для гостей столицы
  • Gettyimages.ru
  • © ArtMarie

«Традиционно в конце декабря в столицу приезжают тысячи гостей из регионов России и других стран. Найти, где побывать и что посмотреть в Москве, можно на туристическом портале Discover Moscow. Там опубликованы десятки вариантов — от маршрутов по исторической части города до кафе с авторским меню. Ещё новогодний путеводитель рассказывает о программах в музеях, выставочных залах, театрах и парках», — приводит сайт kp.ru слова Сергуниной.

Ранее, как сообщал «ПолитЭксперт», в российской Общенациональной ассоциации Автомототуризма и караванинга рассказали туристам-автовладельцам, желающим интересно и с пользой провести выходные, о новых маршрутах.

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