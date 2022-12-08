Выставка «Екатерина II. Прекрасная эпоха» открылась в Твери
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Об этом сообщает tverigrad.ru.
На экспозиции представлены портреты, миниатюры, гравюры, предметы декоративно-прикладного искусства XVIII века из частных коллекций.
Так, посетители могут увидеть «Портрет неизвестного» Дмитрия Левицкого и «Портрет дворянина Тверского наместничества» Владимира Боровиковского.
Также на экспозиции представлены фамильные портреты дворян Юреневых, которые в XVIII—XX веках жили в Тверской губернии.
Ранее ФАН сообщало, что выставка «Художественные сокровища Угличского музея» проходит с 29 октября по 11 декабря в Москве.