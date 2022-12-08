Выставка «Екатерина II. Прекрасная эпоха» открылась в Твери

В Тверской областной картинной галерее открылась выставка «Екатерина II. Прекрасная эпоха».

Об этом сообщает tverigrad.ru.

На экспозиции представлены портреты, миниатюры, гравюры, предметы декоративно-прикладного искусства XVIII века из частных коллекций.

Так, посетители могут увидеть «Портрет неизвестного» Дмитрия Левицкого и «Портрет дворянина Тверского наместничества» Владимира Боровиковского.

Также на экспозиции представлены фамильные портреты дворян Юреневых, которые в XVIII—XX веках жили в Тверской губернии.

Ранее ФАН сообщало, что выставка «Художественные сокровища Угличского музея» проходит с 29 октября по 11 декабря в Москве.