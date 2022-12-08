В Петербурге 19 декабря стартует акция «Новогодняя почта»

В Санкт-Петербурге с 19 по 30 декабря будет проходить акция «Новогодняя почта».

Организатор акции — издание «Петербургский дневник» совместно с «Почтой России». Отмечается, что с 19 по 30 декабря включительно все желающие смогут прийти на Дворцовую площадь, взять открытку и бесплатно отправить её в любую точку России.

«В прошлом году через нашу «Новогоднюю почту» было отправлено более 20 тыс. открыток и к почтовым ящикам выстраивались очереди. Мы учли этот опыт, поэтому решили расширить зону «Новогодней почты» в два раза и поставить два почтовых ящика, чтобы посетителям было удобнее. Кроме того, в этом году почта будет работать на час дольше, то есть с 17:00 до 21:00», — прокомментировал генеральный директор АО «Петроцентр» и главный редактор газеты «Петербургский дневник» Кирилл Смирнов.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области началась акция «Почта Деда Мороза». На вокзалах и станциях установили ящики для новогодней почты.