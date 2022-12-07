Узнать больше

Вахтанговский фестиваль театральных менеджеров пройдёт 8—12 декабря в Москве

Короткая ссылка
Вахтанговский фестиваль театральных менеджеров будет проходить в Москве с 8 по 12 декабря.
Вахтанговский фестиваль театральных менеджеров пройдёт 8—12 декабря в Москве
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты».

В 2022 году фестиваль проводится под девизом «Мы справимся, мы всё преодолеем вместе».

Как заявил директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок, планируется обсудить практики, проверенные реальным опытом.

«Полезен даже отрицательный опыт, главное, чтобы этот опыт был живым. Я лично планирую посетить все площадки фестиваля и убеждён — Театру Вахтангова тоже будет, чему поучиться и что почерпнуть в том числе у коллег из регионов России», — отметил Крок.

Ранее ФАН сообщало, что в Санкт-Петербурге прошла церемония вручения оперной премии «Онегин».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить