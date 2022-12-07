Вахтанговский фестиваль театральных менеджеров пройдёт 8—12 декабря в Москве

Вахтанговский фестиваль театральных менеджеров будет проходить в Москве с 8 по 12 декабря.

Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты».

В 2022 году фестиваль проводится под девизом «Мы справимся, мы всё преодолеем вместе».

Как заявил директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок, планируется обсудить практики, проверенные реальным опытом.

«Полезен даже отрицательный опыт, главное, чтобы этот опыт был живым. Я лично планирую посетить все площадки фестиваля и убеждён — Театру Вахтангова тоже будет, чему поучиться и что почерпнуть в том числе у коллег из регионов России», — отметил Крок.

Ранее ФАН сообщало, что в Санкт-Петербурге прошла церемония вручения оперной премии «Онегин».