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На ВДНХ пройдёт тематическая программа ко Дню Конституции

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На ВДНХ в Москве пройдут мероприятия, посвящённые Дню Конституции, который отмечается в России 12 декабря.
На ВДНХ пройдёт тематическая программа ко Дню Конституции
  • РИА Новости

Об этом сообщает НТВ со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

В частности, в центре «Космонавтика и авиация» 11 декабря будут организованы экскурсии «Космические города России». Также запланирована лекция «История космического права».

Музей славянской письменности «Слово» представит экскурсию «Основной закон: от «Русской правды» до Конституции».

Ранее сайт kp.ru сообщал, что на павильоне «Мясная промышленность» на ВДНХ в Москве вновь установят скульптуры быков.

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