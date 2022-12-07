Дирижёр Кондрашёв рассказал о предновогодней программе оркестра «Орфей»

Руководитель и главный дирижёр оркестра «Орфей» Сергей Кондрашёв рассказал, какой будет предновогодняя программа коллектива.

В беседе с «Парламентской газетой» он заявил, что все произведения, которые сыграет оркестр, имеют отношение к русской зиме.

«Это фрагменты из оперы «Снегурочка» Николая Римского-Корсакова по сказке Александра Островского, его же опера «Ночь перед Рождеством», которую редко исполняют, фрагмент из Первой симфонии Петра Чайковского «Зимние грёзы». И, конечно, мы не могли не включить в программу фрагменты из балета «Щелкунчик», — сообщил Кондрашёв.

По его словам, во втором отделении будет погружение в литературную и музыкальную классику.

«Отрывки «Метели» из «Повестей Белкина» Александра Пушкина со сцены прочтёт народный артист России Борис Щербаков. А мы исполним «зимнюю» музыку Георгия Свиридова, которая, как мне кажется, является квинтэссенцией русской ментальности», — добавил дирижёр.

Ранее, как сообщал телеканал «360», солист группы «Пицца» Сергей Приказчиков рассказал, с чего началось его увлечение музыкой.