В Москве открылась выставка художников Донбасса

В рамках недели «Таврида.АРТ» в Москве открылась выставка «Без границ. Художники Донбасса».

«Проект «Без границ. Художники Донбасса» очень важен для нашей команды. Как правило, с событиями на Донбассе мы встречаемся только в новостной повестке, поэтому мы посчитали важным посмотреть на происходящее глазами тех, кто там живёт, через призму искусства», — заявил руководитель арт-кластера «Таврида» Сергей Паршин.

В экспозицию вошли 26 работ. В ноябре проект был представлен в Луганской государственной академии культуры и искусств им. М. Матусовского и в Художественном музее им. А.И. Куинджи в Мариуполе.

Посетить экспозицию можно в Доме молодёжи в Центральном выставочном зале «Манеж».