Заключительная в этом году «Московская музейная неделя» начнётся 12 декабря

Заключительная в этом году познавательная акция «Московская музейная неделя» пройдёт с 12 по 18 декабря, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

В рамках акции все желающие могут в течение семи дней бесплатно ознакомиться с экспозициями городских выставочных площадок, таких как Государственный Дарвиновский музей, Государственный музей А.С. Пушкина и Дом-музей Марины Цветаевой.

Электронный билет можно оформить на кассе или на официальном сайте учреждения.

По данным kp.ru, в 2022 году в «Московской музейной неделе» уже приняли участие более 1,2 млн человек.