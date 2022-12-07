Заключительная в этом году «Московская музейная неделя» начнётся 12 декабря
- АГН «Москва»
В рамках акции все желающие могут в течение семи дней бесплатно ознакомиться с экспозициями городских выставочных площадок, таких как Государственный Дарвиновский музей, Государственный музей А.С. Пушкина и Дом-музей Марины Цветаевой.
Электронный билет можно оформить на кассе или на официальном сайте учреждения.
По данным kp.ru, в 2022 году в «Московской музейной неделе» уже приняли участие более 1,2 млн человек.