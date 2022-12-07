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Заключительная в этом году «Московская музейная неделя» начнётся 12 декабря

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Заключительная в этом году познавательная акция «Московская музейная неделя» пройдёт с 12 по 18 декабря, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.
Заключительная в этом году «Московская музейная неделя» начнётся 12 декабря
  • АГН «Москва»

В рамках акции все желающие могут в течение семи дней бесплатно ознакомиться с экспозициями городских выставочных площадок, таких как Государственный Дарвиновский музей, Государственный музей А.С. Пушкина и Дом-музей Марины Цветаевой.

Электронный билет можно оформить на кассе или на официальном сайте учреждения.

По данным kp.ru, в 2022 году в «Московской музейной неделе» уже приняли участие более 1,2 млн человек.

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