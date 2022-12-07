«Жёлтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и области
В Москве и Подмосковье ожидаются аномально низкие температуры, снегопад и гололедица, объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности.
- РИА Новости
Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на Гидрометцентр.
Период предупреждения будет действовать до 11:00 10 декабря.
Ранее «жёлтый» уровень погодной опасности объявляли в Московском регионе из-за гололедицы.
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