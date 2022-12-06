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В Челябинской области предупредили водителей о сложной ситуации на дорогах

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В Челябинской области с 6 по 8 декабря ожидаются аномальные холода, температура может опускаться до -18 °С, местами до -34 °С. В связи с этим водителей просят по возможности отказаться от дальних поездок.
В Челябинской области предупредили водителей о сложной ситуации на дорогах
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на ФКУ Упрдор «Южный Урал».

«По прогнозам синоптиков, с 6 по 8 декабря в большинстве районов Челябинской области ожидается аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже климатической нормы на семь градусов и более. Температура ночью будет достигать -23...-18 °С, в низинах до -34 °С», — уточнили в пресс-службе организации.

Ранее ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков в беседе с радио «Комсомольская правда» спрогнозировал потепление и осадки в столичном регионе на текущей неделе.

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