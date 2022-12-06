Константин Райкин назвал Островского величайшим русским драматургом

Народный артист России и художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин рассказал о своём отношении к творчеству русского писателя и драматурга Александра Островского.

В интервью «Петербургскому дневнику» Райкин признался, что, будучи студентом театрального института, недооценивал его произведения, считая писателя слишком многословным.

«Но так было до того момента, пока я не посмотрел спектакли Петра Фоменко «Волки и овцы» и «Без вины виноватые». Они просто меня нокаутировали. Я никогда не думал, что это может быть так про меня и так современно. Этот режиссёр не изменил в тексте пьесы ни одного слова. Но каждое предложение звучало актуально. И после того, как я увидел эти спектакли, у меня начался настоящий запой Островским», — поделился артист.

Он признался, что считает Островского самым великим драматургом, писавшим на русском языке, и самым современным.

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