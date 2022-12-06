В Самаре двум доходным домам присвоили статус объектов культурного наследия

Два исторических здания в Самаре включили в реестр объектов культурного наследия народов России.

Приказ об этом подписали в региональном Управлении государственной охраны объектов культурного наследия (УГООКН), пишет sovainfo.ru.

Речь идёт о доходном доме титулярного советника В.Е. Прахова и доходном доме жены надворного советника Зайцевой Е.К., в котором проживал самарский архитектор Г.И. Машков.

Также в ведомстве определили предметы охраны старинных зданий.

Ранее сайт «Дни.ру» сообщал, что в Москве в октябре началась реставрация главного дома усадьбы XIX века, расположенной в Кропоткинском переулке.