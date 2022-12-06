В Самаре двум доходным домам присвоили статус объектов культурного наследия
- РИА Новости
Приказ об этом подписали в региональном Управлении государственной охраны объектов культурного наследия (УГООКН), пишет sovainfo.ru.
Речь идёт о доходном доме титулярного советника В.Е. Прахова и доходном доме жены надворного советника Зайцевой Е.К., в котором проживал самарский архитектор Г.И. Машков.
Также в ведомстве определили предметы охраны старинных зданий.
Ранее сайт «Дни.ру» сообщал, что в Москве в октябре началась реставрация главного дома усадьбы XIX века, расположенной в Кропоткинском переулке.