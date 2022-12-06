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Кинолог Голубев посоветовал хозяевам защищать лапы домашних животных зимой

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Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев посоветовал в холодное время года хозяевам собак следить за состоянием лап своих питомцев.
Кинолог Голубев посоветовал хозяевам защищать лапы домашних животных зимой
  • Gettyimages.ru

«Грязные и мокрые лапы — это не только вопрос гигиены. Лужи и грязь собирают все вредные вещества города, эта химия может раздражать кожу лап: у собаки появляются трещины на подушечках лап, могут даже образовываться раны. Если не следить за этим, то рано или поздно в раны попадёт инфекция. Это чревато серьёзными осложнениями», — отметил Голубев в разговоре с РИАМО.

Лучшей защитой от холода и реагентов является специальная обувь для собак, сказал специалист. Кроме того, можно подобрать специальные защитные средства в форме спрея, воска или крема.

Ранее, как сообщало «Радио 1», в Российской кинологической федерации рассказали, как научить собаку оставаться дома без хозяина.

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