Кинолог Голубев посоветовал хозяевам защищать лапы домашних животных зимой
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«Грязные и мокрые лапы — это не только вопрос гигиены. Лужи и грязь собирают все вредные вещества города, эта химия может раздражать кожу лап: у собаки появляются трещины на подушечках лап, могут даже образовываться раны. Если не следить за этим, то рано или поздно в раны попадёт инфекция. Это чревато серьёзными осложнениями», — отметил Голубев в разговоре с РИАМО.
Лучшей защитой от холода и реагентов является специальная обувь для собак, сказал специалист. Кроме того, можно подобрать специальные защитные средства в форме спрея, воска или крема.
Ранее, как сообщало «Радио 1», в Российской кинологической федерации рассказали, как научить собаку оставаться дома без хозяина.