Метеоролог Старков спрогнозировал потепление и осадки в столичном регионе на неделе

Ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о погоде в Москве и области на текущей неделе.

По его словам, в Центральную Россию приходит потепление, однако смена погоды будет плавной.

Во второй половине недели потепление ускорится и резко поменяется характер погоды, она станет облачной, пойдут осадки: снег, метель, замерзающий дождь, который формирует гололёд, рассказал специалист.

«В четверг температура повысится до -2...-7 °С, в пятницу до 0 °С. В выходные прогнозируем оттепельную погоду: ночью около 0 °С и днём до +2...+3 °С», — добавил Старков.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области после небольшого потепления вновь ожидаются ночные морозы.