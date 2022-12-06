Метеоролог Старков спрогнозировал потепление и осадки в столичном регионе на неделе
- РИА Новости
По его словам, в Центральную Россию приходит потепление, однако смена погоды будет плавной.
Во второй половине недели потепление ускорится и резко поменяется характер погоды, она станет облачной, пойдут осадки: снег, метель, замерзающий дождь, который формирует гололёд, рассказал специалист.
«В четверг температура повысится до -2...-7 °С, в пятницу до 0 °С. В выходные прогнозируем оттепельную погоду: ночью около 0 °С и днём до +2...+3 °С», — добавил Старков.
Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области после небольшого потепления вновь ожидаются ночные морозы.