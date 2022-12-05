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Метеоролог Старков спрогнозировал оттепель в Москве к выходным

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Ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков рассказал о погоде в Москве в ближайшие дни.
Метеоролог Старков спрогнозировал оттепель в Москве к выходным
  • АГН «Москва»

«Во второй половине недели произойдёт мощное потепление. Температура будет резко повышаться. В четверг она ещё останется слабоотрицательной, а в пятницу повысится до слабоположительных значений. Потепление будет сопровождаться осадками и комплексом неблагоприятных явлений погоды», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

Как отметил эксперт, в выходные в городе ожидается оттепель. Днём +2...+3 °С, ночью около 0 °С.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области после небольшого потепления вновь ожидаются ночные морозы.

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