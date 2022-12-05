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Кинолог Голубев дал рекомендации по дрессировке двух и более собак

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Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, как дрессировать собак, если их в доме две или более.
Кинолог Голубев дал рекомендации по дрессировке двух и более собак
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«Для собаки в процессе обучения важна каждая деталь: ваш голос, жесты, своевременность сигналов, похвала. Если вы пытаетесь научить чему-то одновременно двух собак, один и тот же сигнал может восприниматься ими по-разному», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, каждая собака индивидуальна, поэтому важно уделять время питомцам по отдельности.

«Вы не должны быть причиной конфликтов ваших питомцев. Распределяйте своё время и внимание поровну, чтобы у собак не было мотивации отстаивать свои границы в процессе борьбы за ваше внимание к каждому из них», — отметил Голубев.

Как добавил эксперт, если в доме установлены определённые правила, то они должны касаться всех питомцев.

Ранее кинолог, создатель приюта списанных служебных собак «Гвардия» Сергей Фокин в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал сообщение о том, что на рассмотрение Госдумой могут внести проект о штрафах за выгул собак опасных пород без ошейника.

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