Дело после драки с участием Лепса возбуждено в отношении неопределённого круга лиц

Уголовное дело после драки с участием певца Григория Лепса возбуждено в отношении неопределённого круга лиц.

Об этом заявили RT в пресс-службе судов Петербурга.

По данным пресс-службы, Лепс уже уехал в Москву.

«Преступление небольшой тяжести. Там надо очень следствию постараться, чтобы мера по суду была», — заявили в суде.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге произошла драка с участием певца Григория Лепса, его охранников и посетителя бара.

Адвокат Евгений Хейфец, представляющий интересы пострадавшего в драке с певцом Григорием Лепсом, заявил RT, что на артиста было подано заявление в полицию.

Как рассказала RT управляющая баром, возле которого произошёл конфликт, дело об умышленном причинении лёгкого вреда здоровью из хулиганских побуждений.