Дело после драки с участием Лепса возбуждено в отношении неопределённого круга лиц
- РИА Новости
Об этом заявили RT в пресс-службе судов Петербурга.
По данным пресс-службы, Лепс уже уехал в Москву.
«Преступление небольшой тяжести. Там надо очень следствию постараться, чтобы мера по суду была», — заявили в суде.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге произошла драка с участием певца Григория Лепса, его охранников и посетителя бара.
Адвокат Евгений Хейфец, представляющий интересы пострадавшего в драке с певцом Григорием Лепсом, заявил RT, что на артиста было подано заявление в полицию.
Как рассказала RT управляющая баром, возле которого произошёл конфликт, дело об умышленном причинении лёгкого вреда здоровью из хулиганских побуждений.