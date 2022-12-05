В Тюменской области рассказали о работе по восстановлению лесного фонда

В Тюменской области завершились мероприятия по лесовосстановлению и лесоразведению на общей площади почти 7 тыс. га.

Работы проводятся в регионе с 2019 года, лесные насаждения создаются взамен вырубленных при разработке и добыче полезных ископаемых, сообщает «Тюменская область сегодня».

В 2022 году работы провели на площади 6940 га. На 3013 га посадили сеянцы хвойных пород деревьев, на 3927 га выполнили естественное лесовосстановление. Компенсационные мероприятия провели на площади 431,3 га.

Работы организовали представители специализированного учреждения ГБО ТО «Тюменская база авиационной и наземной охраны лесов» и арендаторы лесных участков.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области нацпроект «Экология» на 2022 год выполнили на 107%.