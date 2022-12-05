Здание Центрального телеграфа в Москве начнут реставрировать в 2023 году
- РИА Новости
Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
По словам председателя Мосгосстройнадзора Игоря Войстратенко, в настоящее время рабочие демонтируют несущие конструкции объекта и проводят подготовительные работы.
Здание планируется не только отреставрировать с сохранением исторического облика, но и приспособить к эксплуатации в современных условиях.
Ранее сайт «Дни.ру» сообщал, что в Москве в октябре началась реставрация главного дома усадьбы XIX века, расположенной в Кропоткинском переулке.