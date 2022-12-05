Здание Центрального телеграфа в Москве начнут реставрировать в 2023 году

В Москве старт реставрации исторического здания Центрального телеграфа на Тверской улице запланирован на весну 2023 года.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По словам председателя Мосгосстройнадзора Игоря Войстратенко, в настоящее время рабочие демонтируют несущие конструкции объекта и проводят подготовительные работы.

Здание планируется не только отреставрировать с сохранением исторического облика, но и приспособить к эксплуатации в современных условиях.

Ранее сайт «Дни.ру» сообщал, что в Москве в октябре началась реставрация главного дома усадьбы XIX века, расположенной в Кропоткинском переулке.