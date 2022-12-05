В Санкт-Петербурге произошла драка с участием Григория Лепса

Адвокат Евгений Хейфец сообщил о драке с участием Григория Лепса возле бара в Санкт-Петербурге. Также он предоставил «КП-Петербург» видеозапись конфликта. Об этом сообщает сайт kp.ru.

На видеозаписи виден конфликт доверителя адвоката с Лепсом и охранниками певца, отмечается в сообщении.

Как заявил адвокат, его клиент сидел в баре и играл в нарды, когда в заведение пришёл Лепс с охранником. Хейфец добавил, что Лепс «требовал, чтобы его пустили играть в нарды».

После того как мужчина «попросил оставить его в покое», Лепс «отдал охраннику свои очки и ударил Дмитрия кулаком в лицо», утверждает адвокат.

Он добавил, что после этого охрана певца попросила доверителя Хейфеца выйти на улицу, чтобы принести ему извинения.

«Но там они только продолжили его избивать», — заявил адвокат.

Также он рассказал, что у его клиента диагностировали перелом носа со смещением.