Синоптики спрогнозировали холода в Челябинской области 5—8 декабря

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По данным гидрометцентра Челябинской области, с 5 по 8 декабря в регионе сохранятся аномально холодные температуры.
Синоптики спрогнозировали холода в Челябинской области 5—8 декабря
  • РИА Новости

Об этом информирует URA.RU.

«В отдельных районах Челябинской области 5—8 декабря сохраняется аномально холодная погода. Температура ниже нормы на семь и более градусов», — говорится в сообщении.

В связи с сильными осадками в Челябинске на улицы вывели 328 единиц дорожной техники.

Ранее врач-отоларинголог кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с Inforeactor предупредил, что в результате переохлаждения могут возникнуть проблемы со здоровьем.

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