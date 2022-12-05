Синоптики спрогнозировали холода в Челябинской области 5—8 декабря

По данным гидрометцентра Челябинской области, с 5 по 8 декабря в регионе сохранятся аномально холодные температуры.

Об этом информирует URA.RU.

«В отдельных районах Челябинской области 5—8 декабря сохраняется аномально холодная погода. Температура ниже нормы на семь и более градусов», — говорится в сообщении.

В связи с сильными осадками в Челябинске на улицы вывели 328 единиц дорожной техники.

Ранее врач-отоларинголог кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с Inforeactor предупредил, что в результате переохлаждения могут возникнуть проблемы со здоровьем.