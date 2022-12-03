Синоптик Вильфанд рассказал об очень холодной погоде на выходных в Москве

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Полина Полетаева
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погоде в столице в выходные дни.
Синоптик Вильфанд рассказал об очень холодной погоде на выходных в Москве
  • РИА Новости

По словам синоптика, погода в выходные дни будет «очень холодной», а температурные показатели будут на семь-восемь градусов ниже нормы.

«В два последних дня рабочей недели были очень низкие температуры. Такая погода характерна для новогодней ночи, но не в Москве, а в Архангельске. Последний раз такая погода, с подобными низкими температурами, была ровно двадцать лет тому назад в начале декабря 2002 года. То есть это не частое событие», — отметил собеседник RT.

Он добавил, что обусловливает такую низкую температуру мощный антициклон, центр которого находится над Москвой.

«Поскольку стоит антициклон, осадков не ожидается... Ночью сегодня будет -12...-14 °C. Днём в воскресенье температура повысится, но не сильно. Максимальное значение -7...-9 °C», — рассказал Вильфанд.

Синоптик также обратил внимание на то, что и первая часть предстоящей рабочей недели будет холодной.

«Ночью в понедельник -13...-15 °C, днём -8...-10 °C. И повышения температуры можно ждать только во второй половине недели. Начиная с четверга-пятницы температура будет повышаться до нормальных значений», — заключил он.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что зима в Москве начнётся с русских морозов.

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