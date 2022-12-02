Социальная сеть «ВКонтакте» назвала самого популярного инфлюенсера 2022 года. Официально самый обсуждаемый человек в Рунете по версии «ВКонтакте» — это Ольга Бузова.

Отмечается, что Ольга Бузова не раз становилась главной темой в постах и комментариях в соцсети. На втором месте — Чон Чонгук, фронтмен BTS, одной из самых известных K-pop-групп в мире. Вместе с ними в рейтинг самых обсуждаемых знаменитостей вошёл Егор Крид, который занял третье место.

Четвёртая строчка досталась Криштиану Роналду. Последнее место в топ-5 получил главный оппонент португальца — Лионель Месси.

Ранее сообщалось, что РАЭК назвала самый популярный мессенджер среди российских школьников.