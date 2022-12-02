«ВКонтакте» назвала самого популярного инфлюенсера 2022 года

Короткая ссылка
Социальная сеть «ВКонтакте» назвала самого популярного инфлюенсера 2022 года. Официально самый обсуждаемый человек в Рунете по версии «ВКонтакте» — это Ольга Бузова.
«ВКонтакте» назвала самого популярного инфлюенсера 2022 года
  • РИА Новости

Отмечается, что Ольга Бузова не раз становилась главной темой в постах и комментариях в соцсети. На втором месте — Чон Чонгук, фронтмен BTS, одной из самых известных K-pop-групп в мире. Вместе с ними в рейтинг самых обсуждаемых знаменитостей вошёл Егор Крид, который занял третье место.

Четвёртая строчка досталась Криштиану Роналду. Последнее место в топ-5 получил главный оппонент португальца — Лионель Месси.

Ранее сообщалось, что РАЭК назвала самый популярный мессенджер среди российских школьников.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить