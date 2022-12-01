Главную новогоднюю ёлку России спилят 12 декабря в Подмосковье

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Главная новогодняя ёлка России будет спилена 12 декабря в Волоколамском городском округе Московской области.
Главную новогоднюю ёлку России спилят 12 декабря в Подмосковье
  • Gettyimages.ru
  • © Rattapoom Waranusast / EyeEm

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на управление делами президента России.

Как отметили в пресс-службе губернатора и правительства региона, отбор новогоднего дерева начался летом. Ель должна быть не менее 25 м высотой и не старше 120 лет, а крона должна иметь правильную пирамидальную форму.

«Выбор остановили на дереве, растущем у деревни Гряды в Волоколамском городском округе. Будущую кремлёвскую ёлку нашёл лесничий вместе с учениками. Во время занятий ребят из школьного лесничества «Друзья леса» заметили ель и решили измерить её параметры. Оказалось, что они соответствуют всем необходимым требованиям», — отмечается в сообщении.

Отправка ели на Соборную площадь Кремля намечена на 14 декабря.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что дети мобилизованных получат билеты на ёлку мэра Москвы.

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