Режиссёр Кубринский поделился воспоминаниями о Дмитрии Марьянове
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В беседе с ФАН Кубринский сообщил, что был знаком с Марьяновым ещё во время учёбы в Театральном институте имени Щукина.
«Всё, что делал Дима, вызывало тогда интерес у всего училища. Неважно, был это Мышлаевский из «Дней Трубиных» или один из мышей в спектакле «Город мышей», — это всегда было здорово и классно», — сказал режиссёр.
Впоследствии Кубринский и Марьянов встретились на съёмочной площадке фильма «Взлом».
«Что меня поразило, так это его суперпрофессионализм. Даже речи не могло идти о том, чтобы он подписал какой-то договор до начала съёмок, если он для себя ещё не понял какие-то вещи. Он должен был быть уверен, что у проекта с его участием есть смысл», — отметил режиссёр.
Он добавил, что Марьянов всегда работал с полной отдачей.
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