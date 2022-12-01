Московская международная книжная ярмарка пройдёт с 30 августа по 3 сентября 2023 года

Московская международная книжная ярмарка будет проходить с 30 августа по 3 сентября, заявил директор Андрей Гельмиза.

Об этом сообщает «Российская газета».

«Первым участникам ММКЯ-2023, готовым оплатить регистрационный сбор с 1 по 5 декабря, будут предложены специальные условия и скидки 50% на стенд, в частности будут разыграны специальные пакетные условия для издателей», — сказал Гельмиза.

В 2024 году ярмарка пройдёт 4—8 сентября.

Ранее «Взгляд» сообщал, что в Российской государственной библиотеке состоялись «Русские чтения», участники которых зачитали произведения отечественных классиков.