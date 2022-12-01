Метеоролог Макарова: календарная зима в Москве началась с умеренно морозной погоды

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Анастасия Белоусова
Ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова в беседе с RT рассказала о погоде в Москве в начале календарной зимы.
Метеоролог Макарова: календарная зима в Москве началась с умеренно морозной погоды
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

По словам синоптика, календарная зима в Москве началась с умеренно морозной погоды.

Метеоролог уточнила, что атмосферное давление будет стабильно высоким, так как Москва и Московская область остаются в западной части холодного антициклона.

«Обойдётся без существенных осадков. Юго-восточные ветры продолжат удерживать температуру на уровне ниже климатической нормы на 4—6 градусов», — сказала эксперт. 

Макарова добавила, что в субботу и воскресенье ожидается одинаковая погода.

«Ночью — -10 °С, по области — -8...-13 °С, при прояснении — до -18 °С. Днём в Москве — -5...-7 °С, по области — -4...-9 °С», — заключила она.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что зима в Москве начнётся с русских морозов.

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