Метеоролог Макарова: календарная зима в Москве началась с умеренно морозной погоды

Ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова в беседе с RT рассказала о погоде в Москве в начале календарной зимы.

По словам синоптика, календарная зима в Москве началась с умеренно морозной погоды.

Метеоролог уточнила, что атмосферное давление будет стабильно высоким, так как Москва и Московская область остаются в западной части холодного антициклона.

«Обойдётся без существенных осадков. Юго-восточные ветры продолжат удерживать температуру на уровне ниже климатической нормы на 4—6 градусов», — сказала эксперт.

Макарова добавила, что в субботу и воскресенье ожидается одинаковая погода.

«Ночью — -10 °С, по области — -8...-13 °С, при прояснении — до -18 °С. Днём в Москве — -5...-7 °С, по области — -4...-9 °С», — заключила она.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что зима в Москве начнётся с русских морозов.