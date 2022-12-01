Cross Web Mediascope: среди соцсетей россияне проводят больше всего времени во «ВКонтакте»

Согласно данным проекта Cross Web Mediascope, с января по октябрь 2022 года среднее время, которое россияне проводили во «ВКонтакте», увеличилось с 16,5 до 19,5 минуты. Об этом сообщает пресс-служба социальной сети.

Отмечается, что это наибольший показатель среди всех социальных сетей и мессенджеров в России. В марте «ВКонтакте» по этому показателю опередила WhatsApp, в апреле — TikTok.

Кроме того, в октябре во «ВКонтакте» опубликовали рекордное для социальных сетей в России количество записей — свыше 472 млн. По данным Brand Analytics, каждое третье сообщение в соцмедиа публикуется во «ВКонтакте».

Ранее сообщалось, что РАЭК назвала самый популярный мессенджер среди российских школьников.