Cross Web Mediascope: среди соцсетей россияне проводят больше всего времени во «ВКонтакте»
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Отмечается, что это наибольший показатель среди всех социальных сетей и мессенджеров в России. В марте «ВКонтакте» по этому показателю опередила WhatsApp, в апреле — TikTok.
Кроме того, в октябре во «ВКонтакте» опубликовали рекордное для социальных сетей в России количество записей — свыше 472 млн. По данным Brand Analytics, каждое третье сообщение в соцмедиа публикуется во «ВКонтакте».
Ранее сообщалось, что РАЭК назвала самый популярный мессенджер среди российских школьников.