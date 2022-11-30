В подмосковных парках начала работу «Почта Деда Мороза»

В парках Московской области началась акция «Почта Деда Мороза».

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу региональных Министерства благоустройства и Министерства культуры и туризма.

«Парки культуры и отдыха Московской области третий год участвуют в новогодней акции «Почта Деда Мороза» при поддержке благотворительного фонда «Путь детства». Также с этого года многие парки решили присоединиться к акции самостоятельно и доставить письма своими силами в резиденцию Деда Мороза», — заявил министр благоустройства Михаил Хайкин.

Со своей стороны, министр культуры и туризма Василий Кузнецов отметил, что отправка письма Деду Морозу — ответственная и волнительная задача.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в Москве стартовала благотворительная акция «Исполни желание».