В РГБ прошли «Русские чтения»

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В Российской государственной библиотеке состоялись «Русские чтения», участники которых зачитали произведения отечественных классиков. Также был дан старт акции «Поделись книгой — стань волонтёром русского языка».
В РГБ прошли «Русские чтения»
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.

В рамках акции собранные книги будут переданы в библиотеки новых российских регионов.

Что касается чтений, то зампредседателя Госдумы Пётр Толстой представил фрагмент из «Севастопольских рассказов» Льва Толстого, а депутат Госдумы Александр Ющенко продекламировал стихотворение Александра Пушкина «Клеветникам России».

Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщало, что участниками мероприятий в честь Дня матери в библиотеках Московской области стали более 10 тыс. человек.

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