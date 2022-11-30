В РГБ прошли «Русские чтения»
- globallookpress.com
- © Komsomolskaya Pravda
Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.
В рамках акции собранные книги будут переданы в библиотеки новых российских регионов.
Что касается чтений, то зампредседателя Госдумы Пётр Толстой представил фрагмент из «Севастопольских рассказов» Льва Толстого, а депутат Госдумы Александр Ющенко продекламировал стихотворение Александра Пушкина «Клеветникам России».
Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщало, что участниками мероприятий в честь Дня матери в библиотеках Московской области стали более 10 тыс. человек.