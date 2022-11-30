Актриса Павловец объяснила секрет успеха сериала «Тайны следствия»

Актриса Ольга Павловец поделилась мнением относительно успеха сериала «Тайны следствия».

«Я думаю, что изнача­льно, а это было 22 года назад, когда вы­шел сериал, ещё не было такой конкуренции в этой нише — были «Улицы разбитых фон­арей», «Бандитский Петербург», которые в итоге стали тоже до­лгожителями, и «Тайны следствия», — заявила она в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

По её словам, успех сериалу обеспечило удачное стечение обстоятельств: хороший актёрский состав, интересные истории, хороший формат.

«А уже потом, когда стали появляться 10-й, 11-й, 12-й сезоны, то пр­оизошло привыкание, и «Тайны следствия» ассоциируются у зрит­еля с некой стабильностью, и потому о за­вершении сериала не может быть речи», — добавила Павловец.

Ранее режиссёр, сценарист, продюсер, народный артист России Владимир Бортко в день рождения актёра Евгения Миронова 29 ноября в беседе с ФАН вспомнил об их совместной работе над фильмом «Идиот».