Актриса Павловец объяснила секрет успеха сериала «Тайны следствия»
- РИА Новости
«Я думаю, что изначально, а это было 22 года назад, когда вышел сериал, ещё не было такой конкуренции в этой нише — были «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург», которые в итоге стали тоже долгожителями, и «Тайны следствия», — заявила она в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.
По её словам, успех сериалу обеспечило удачное стечение обстоятельств: хороший актёрский состав, интересные истории, хороший формат.
«А уже потом, когда стали появляться 10-й, 11-й, 12-й сезоны, то произошло привыкание, и «Тайны следствия» ассоциируются у зрителя с некой стабильностью, и потому о завершении сериала не может быть речи», — добавила Павловец.
Ранее режиссёр, сценарист, продюсер, народный артист России Владимир Бортко в день рождения актёра Евгения Миронова 29 ноября в беседе с ФАН вспомнил об их совместной работе над фильмом «Идиот».