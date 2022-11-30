Режиссёр Виноградов рассказал о работе с Александром Лыковым

Режиссёр Владимир Виноградов поделился воспоминаниями о работе с Александром Лыковым, который 30 ноября отмечает день рождения. Они сотрудничали в сериале «Неуловимые».

«Он — праздник-профессионал. С ним очень комфортно работать, потому что это так называемая старая гвардия артистов, которые знают, что такое профессия во всех её проявлениях. Это человек, который всегда приходит подготовленный и абсолютно всегда предлагающий очень интересные варианты того, что он будет делать», — заявил Виноградов в беседе с ФАН.

Он отметил, что у него остались только самые положительные впечатления от совместной работы.

Ранее актриса Анастасия Дубровина в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала, как пришла в профессию.