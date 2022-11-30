Актёр Мишеев рассказал о съёмках в «Этерне»

Актёр Фёдор Мишеев рассказал подробности о съёмках в «Этерне», которые проходили на «Ленфильме».

В беседе с «Петербургским дневником» он заявил, что одним из самых сложных моментов были тренировки.

«Был личный тренер, мы качались два месяца, я сидел на правильном питании», — сообщил Мишеев.

По его словам, также было непросто найти нужный акцент для персонажа.

«Запомнились декорации, подготовка самого проекта. Для меня кино отличается от театра тем, что оно настоящее. Скажем, если у тебя есть шпага, это не театральная шпага, а шпага, максимально приближенная к реальности, с настоящим весом, немножечко острая. И вот эти подробности для меня очень важны», — сказал актёр.

Он добавил, что ему понравилось, как работает команда.

Ранее режиссёр, сценарист, продюсер, народный артист России Владимир Бортко в день рождения актёра Евгения Миронова 29 ноября в беседе с ФАН вспомнил об их совместной работе над фильмом «Идиот».