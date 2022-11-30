В парках Подмосковья начнут открывать катки с 1 декабря

В восьми парках Московской области катки откроются с началом зимнего сезона — 1 декабря.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Минблагоустройства региона.

«Парки культуры и отдыха являются главными точками притяжения жителей в любое время года. Поэтому наша задача — организация полноценного содержательного отдыха независимо от сезона», — заявил глава ведомства Михаил Хайкин.

В начале декабря заработают катки, в частности, в Центральном парке в Мытищах, Городском парке Реутова, Парке семейного отдыха в Дубне.

Ранее НСН сообщала, что в Москве ГУМ-Каток и ГУМ-Ярмарка начали работать на Красной площади с 28 ноября.